Gazzetta - Napoli subito dietro la Juventus! Gap di personalità con i bianconeri, Ancelotti ha una sfida da vincere

Notizie Calcio Napoli - La Juventus resta l’astro più luminoso del campionato di Serie A, secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Perché? Per gli 8 scudetti, perché si è rafforzata, ma anche per l’ora di spettacolo mostrato contro il Napoli. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Dietro viene il Napoli. Ha avuto bisogno di tre sberloni per svegliarsi allo Stadium, il tridente nobile ancora una volta ha deluso in un match caldo: resta un gap di personalità. Ma tecnicamente la squadra si è rafforzata. Che a Torino abbiano segnato tre nuovi acquisti è un segnale. Il 23 aprile scorso, quando la Juve vinse aritmeticamente il titolo, il Napoli era secondo a 20 punti. Quel giorno in Premier, a 20 punti dal City capolista, c’era l’Arsenal, quinto. Infatti, in un torneo meno anomalo del nostro, a 20 punti ci stanno i quinti, non i secondi. La prima sfida di Ancelotti, che sfrutta un gioco già rodato, è questa: non lasciare scappare subito la Juve".