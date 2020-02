Gazzetta - Napoli, riecco l'Europa! Gattuso ci arriva con la migliore qualità, deve tanto alla prodezza di Fabian

Ultimissime Calcio Napoli - Il Napoli espugna Brescia e lo fa vincendo in rimonta per 1-2, e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio alla vittoria azzurra. Vi proponiamo uno stralcio dell'analisi del quotidiano.

"Rieccola, l’Europa. Magari per una notte, in attesa che il turno di campionato si completi. Il Napoli è sesto con i tre punti conquistati nell’anticipo di Brescia. E tanto deve ad un’altra prodezza di Fabian Ruiz. Lì dove non è riuscito con il gioco, il collettivo di Gattuso è arrivato con la migliore qualità tecnica. Il gol del centrocampista spagnolo, infatti, è la sintesi del suo talento, che spesso non riesce a esprimere con continuità"