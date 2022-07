La Gazzetta dello Sport racconta delle strategie di calciomercato del Napoli che per arrivare a Raspadori dovrà cedere Ounas o altri giocatori in uscita

Calciomercato Napoli, via Ounas per fare posto a Raspadori nel Napoli:

Numericamente, il Napoli davanti è in overbooking (tanto che ieri la partitella del mattino si è giocata 12 contro 12 con quattro punte per parte) e dunque quantomeno deve prima uscire Ounas per fare entrare Raspadori.