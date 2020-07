Gazzetta - Napoli, nel mirino Under e Bernardeschi! Possono rientrare nell'affare Milik ma c'è un problema sulle valutazioni: il punto

Ultime notizie mercato Napoli - Il Napoli continua a cercare nel mercato internazionale quello che può essere l'erede di José Maria Callejon sulla fascia destra. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, piace a Gattuso e a De Laurentiis Federico Bernardeschi così come l'altro profilo seguito è quello di Cengiz Under. Entrambi, secondo le valutazioni degli azzurri, potrebbero essere inseriti nell'operazione che porterebbe alla cessione di Arek Milik, nel mirino sia della Juventus che della Roma. La valutazione di cinquanta milioni che il Napoli fa del polacco, però, frena e non poco la trattativa con i bianconeri, mentre con i giallorossi le divergenze sono relative al costo del cartellino del turco. Troppi, infatti, secondo i partenopei, i 25 milioni richiesti dai capitolini. Per cedere Milik alla Roma la richiesta del Napoli è di 30 milioni più il cartellino di Under.

Federico Bernardeschi Napoli