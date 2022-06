Gazzetta - Napoli in prima fila per Giovanni Simeone

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un Napoli in prima linea per Giovanni Simeone che il Verona ha appena riscattato dalla Lazio.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"L’accordo era già stato raggiunto nei giorni scorsi, ma da ieri è ufficiale: Giovanni Simeone è a tutti gli effetti un giocatore del Verona. L’Hellas ha riscattato il suo cartellino: 10 milioni di euro il costo (scontato) dell’operazione. Contestualmente, il Cholito ha firmato un contratto con il club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Per lui, ora, si apre l’asta. La settimana prossima, comunque, ci sarà un incontro tra Marroccu e l’agente del giocatore, Simone Pepe. Antonin Barak, il terzo dei “moschettieri” offensivi (11 gol segnati) è un obiettivo del Napoli e, come Simeone, è nell’elenco dei giocatori in uscita"