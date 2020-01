Gazzetta - Napoli ha bisogno di riavere quella dignità calcistica che gli è stata tolta da tre mesi di pura follia

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Napoli-Lazio: "C’è un tempo per tutte le cose. Quello delle chiacchiere è finito, così come quello delle sceneggiate, dei baci alle magliette e delle mani che battono sul cuore. Basta, Napoli ha bisogno che gli venga restituita la dignità calcistica, che le è stata sottratta da tre mesi di pura follia. La coppa Italia potrebbe essere un antidoto a questa crisi, chissà che un eventuale passaggio del turno non possa restituire interesse a questa stagione. Illudersi si può, in questo momento, tanto peggio di così non potrà andare. E’ triste doversi aggrappare alla speranza, rincorrere il sogno di una vittoria per sentirsi vivi, per provare nuovamente il battito di un’emozione. Rino Gattuso dovrà far ricredere gli scettici, coloro che nel suo avvento non hanno riscontrato nulla di positivo se non quella voglia di risollevare uno spogliatoio anarchico, privo di motivazioni e spaccato in vari fazioni. Lui ci sta provando, ma la questione si sta dimostrando più grande della volontà e del suo carisma di ex calciatore".