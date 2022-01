Gazzetta - Napoli forte su Gatti del Frosinone: Giuntoli gioca la carta Zerbin per sbloccare l'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive del difensore Gatti del Frosinone tra gli obiettivi del Napoli. Gli azzurri potrebbero giocarsi la carta Zerbin nell'affare.

Gatti Frosinone

Gatti Frosinone Napoli, la situazione

"È quella su Federico Gatti, il centrale difensivo del Frosinone, classe 1998, esploso in B e seguito dai maggiori club italiani. Il d.s. Cristiano Giuntoli lo segue da tempo e le relazioni sono tutte convergenti sulle qualità del ragazzo. Il rapporto con il club ciociaro è buono, visto che Alessandro Zerbin - attaccante esterno emergente, classe 1999 - è di proprietà del Napoli. E proprio Zerbin potrebbe rinforzare il canale privilegiato fra i club. Lasciare l’attaccante un altro anno in prestito potrebbe risultare interessante anche per i ciociari, visto che su Zerbin sta facendo dei ragionamenti anche Luciano Spalletti"