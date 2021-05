Gazzetta - Napoli farà fatica a metabolizzare il voltafaccia di Gattuso e squadra

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna di Gazzetta scrive sulla mancata qualificazione in Champions del Napoli: "Una mazzata vera e propria, inaspettata, che è andata ad aggiungersi all’eliminazione dall’Europa League, alla sconfitta in Supercoppa Italiana e all’eliminazione dalla coppa Italia. Una serie di avversità che, per forza di cose, hanno aperto al vero fallimento della stagione. Rino Gattuso è andato via, lasciando un ambiente desolato, che farà fatica a metabolizzare il suo voltafaccia e quello della squadra nell’ultimo impegno del campionato"