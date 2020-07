Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Il Napoli? Da paradosso: perfetto nel primo tempo senza i suoi tre tenori che poi entrano ma vengono – assieme agli altri – risucchiati dalla foga intraprendente (e opposta alla prima frazione) di un Bologna che comunque non riesce a vincere in casa dall’1 febbraio, quindi da più di 5 mesi. Ah, il Napoli viene agganciato dal Milan: tutto ciò non era previsto".