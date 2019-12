Gazzetta - Napoli come un film western, ognuno è pronto a sparare all’altro: presidente pronto a «far fuoco» su allenatore e giocatori

Se fosse un western, e poco ci manca, la situazione del Napoli è perfettamente identificabile in uno stallo messicano. Il paragone non è di facile immaginazione, ma l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racchiude così le vicende azzurre.

"I tre protagonisti sono pronti ognuno a sparare all’altro, ma il pericolo reciproco crea una situazione di stallo. In casa Napoli c’è un presidente pronto a «far fuoco» su allenatore e giocatori, altrettanto in condizione di attaccarsi a vicenda. Lo stallo è dimostrato dai risultati che non arrivano: siamo a 8 partite consecutive senza vittorie, col campionato in frantumi e una squadra, il Genk che rischia di presentarsi come un gigante martedì nell’ultimo turno di Champions che vale la qualificazioni agli ottavi"