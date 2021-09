Gazzetta - Napoli, che tonfo con il Benevento! Serata da incubo per Spalletti: due azzurri non hanno convinto

Calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha commentato così il tracollo del Napoli in amichevole contro il Benevento.

TONFO NAPOLI

"Che tonfo! Il Napoli crolla nell’amichevole con il Benevento, perdendo 1-5, al Maradona. Una serata da incubo per Luciano Spalletti e per il Napoli 2, travolto dalle reti di Calò, Improta, Foulon, Roberto Insigne su rigore e Umile. Per gli azzurri ha segnato Politano, battendo dal dischetto Paleari. Il tecnico napoletano è partito con il 4-2-3-1, con una mediana inedita, formata da Fabian Ruiz e Mario Rui, mentre in attacco è mancata la concentrazione: troppi errori nei passaggi e poca concretezza: Petagna non ha mai tirato in porta, per esempio, mentre Lozano è lontano dalla condizione migliore"