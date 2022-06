Gazzetta - Monte ingaggi SSC Napoli: ecco quanto ha risparmiato finora ADL con i mancati rinnovi

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega come il taglio ingaggi di De Laurentiis abbia fruttato per adesso 17 milioni. Una cifra importante che potrebbe permettere anche il prolungamento contrattuale di Kalidou Koulibaly.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"De Laurentiis da tempo ha detto a chiare lettere che il club ha bisogno di ridurre il monte ingaggi e ha fatto seguire i fatti alle parole perché, nonostante il piazzamento Champions, ha effettuato una serie di proposte al ribasso (Mertens ed Ospina) oltre a salutare Insigne, Ghoulam e Malcuit per un risparmio di 17 milioni. Così trattenere Koulibaly è diventato possibile, a patto che non arrivino offerte irrinunciabili (35-40 milioni a Napoli e uno stipendio faraonico per il senegalese)"