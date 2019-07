Gazzetta - Minori certezze per l’operazione Rog-Genoa, la situazione

Ultimissime calcio Napoli - Ieri è cominciato il quattordicesimo ritiro austriaco del Genoa a Neustift. La squadra di Andreazzoli è partita con un volo charter per Innsbruck, e di lì ha proseguito in pullman per la Val Stubaital. Sono ventisei i giocatori partiti per il ritiro che si concluderà il 20 luglio prossimo con l’amichevole contro il Lione a Gueugnon, in Borgogna. Potrebbero aggiungersene altri? Ne parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"Alcuni importanti tasselli per rendere il Genoa una squadra competitiva, però, mancano ancora: nonostante i diversi e mirati acquisti già ufficializzati, la cabina di regia, ad oggi, è ancora vacante. Perciò potrebbe arrivare, in alternativa al giovane Jagiello, Francesco Cassata, che approderebbe a Genova nell’ambito di uno scambio tra Genoa e Sassuolo in cui verrebbe inserito anche il cartellino del giovanissimo e promettente numero uno Alessandro Russo. Minori certezze ci sono invece, per ora, sul fronte dell’operazione che potrebbe portare a Rog del Napoli"