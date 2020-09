Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Milik: "Lui è sempre lì, apparentemente tranquillo, in attesa che il telefono squilli, che la Juve lo chiami per portarlo in bianconero. Un’attesa vana, finora. E, probabilmente, resterà tale, perché Paratici sta trattando Luis Suarez e non disdegnerebbe se La Roma gli vendesse Edin Dzeko"