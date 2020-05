Gazzetta - Milik è orientato a lasciare Napoli: ADL deciso a non fare sconti sul prezzo. In arrivo la firma di Maksimovic

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui rinnovi di Zielinski, Milik e Maksimovic: "Prossima, invece, la firma di Zielinski, mentre Milik pare orientato a andare via. Costa 50 milioni, eventualmente, per chi è interessato. E De Laurentiis non è presidente da fare sconti. L’ultimo rinnovo in sospeso è quello di Nikola Maksimovic, il cui contratto è in scadenza a giugno 2021 come quelli di Milik e Zielnski. Anche nel suo caso c’è un accordo di massima che andrà perfezionato quanto prima. L’intesa col difensore serbo non dovrebbe rappresentare un grosso problema per la dirigenze napoletana, con lui restano da sistemare ancora alcuni dettagli che non riguardano le questioni collaterali"