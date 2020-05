Gazzetta - Milik è il primo nome in attacco per il Milan: sarà difficile strapparlo a ADL, la bottega Napoli è cara

Ultimissime Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe provando a prendere Milik dal Napoli: "Staremo a vedere, così come vedremo cosa succederà con Milik, l’altro nome sul taccuino. Il primo in ordine di tempo. La situazione è nota: il contratto del polacco col Napoli scadrà nel 2021 e non verrà rinnovato, tant’è vero che De Laurentiis sta trattando altri attaccanti. Ma quella napoletana resta comunque una bottega cara e strapparlo a una cifra conveniente non sarebbe semplice".