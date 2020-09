Gazzetta - Milik ha preso atto che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto al Napoli

Calciomercato Napoli - È una storia all’insegna delle incomprensioni quella tra il Napoli e l'attaccante polacco Arkadiusz Milik: De Laurentiis si aspettava gratitudine dopo i gravi infortuni, il giocatore è deluso per le scelte del club. Un braccio di ferro che spiega gli irrigidimenti nel passaggio alla Roma, come racconta La Gazzetta dello Sport:

"Nel primo pomeriggio è sbarcato a Roma il suo agente: Milik e il suo entourage hanno bisogno di coccole. E il primo contatto con la Roma è stato soft, come si conviene. Secondo una versione non confermata, una telefonata di Paratici avrebbe chiarito loro che la Juve ha rinunciato a duellare col Napoli e le sue super richieste. Vero o non vero, un fatto è certo: ieri Milik ha preso atto che è dura consegnarsi ad una stagione da separato in casa per fare un dispetto".