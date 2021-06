Gazzetta - Milan davanti al Napoli per Zaccagni: il calciatore affascinato dai rossoneri, la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Zaccagni: "Il 26enne centrocampista dell’Hellas era già passato dai radar rossoneri nei mesi passati e adesso il suo nome è tornato prepotentemente d’attualità, perché Zaccagni è in uscita dal Verona e perché ha tutte le carte in regola per muoversi nel trio di trequartisti alle spalle di Ibrahimovic. Il Milan non è l’unica big sulle sue tracce – vedi Lazio e soprattutto Napoli, con cui il flirt va avanti dallo scorso inverno – ma ha un vantaggio non indifferente sulla concorrenza: è l’unica pretendente a giocare la prossima Champions League, palcoscenico sul quale Zaccagni vorrebbe ovviamente esibirsi, dopo due stagioni da protagonista in Serie A. Di più, il Diavolo può vantare il fascino del club blasonato. Non a caso, la tentazione rossonera ha sempre diluito i tempi di riflessione del trequartista romagnolo, anche quando il Napoli sembrava a un passo: l’opzione Milan è rimasta viva fin dai tempi dei primi contatti, e lo è a maggior ragione adesso che i canali con il club sono stati riaperti".