Gazzetta mette le mani avanti: il Torino non ha obbligo di fare risultato col Napoli, il peso psicologico è sugli azzurri!

Ultimissime notizie. L’universo Toro si è ridestato, scoprendo dopo due annate difficili, il piacere di addentrarsi nel campionato sotto la guida di un pilota che piace: Ivan Juric.

Un’avventura condivisa subito dai giocatori e ben presto anche dai tifosi, come racconta la Gazzetta dello Sport, in vista della sfida Napoli-Torino di domenica 17 ottobre alle ore 18:00.

"L’allenatore croato è riuscito a ridare un’anima, il famoso granatismo non è più un’aspirazione. E’ lì, palpabile, ad ogni gara. Alimentato dalle corse di una squadra che crede in lui e nel suo concetto di calcio: ferocia nella riconquista della palla e poi rapide verticalizzazioni per andare a colpire.

Ora c’è l’esame Napoli da affrontare e il Toro si sta preparando col solito scrupolo per poterlo superare. Ben sapendo, ad ogni modo, che non c’è un obbligo assoluto di fare risultato, il peso psicologico graverà di più sulla capolista inseguita dalle milanesi".