Gazzetta - Mertens patisce la fisicità delle difese avversarie, giocare alle spalle di Osimhen in parte lo sta penalizzando

Notizie Calcio Napoli - Il fisico bestiale serve, ma si può essere imprescindibili anche senza. Il Napoli fa scuola in questo senso, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

“Mertens patisce la fisicità delle difese avversarie, in area riesce a prevalere puntando sulla rapidità nella conclusione e la qualità negli scambi stretti. In questa stagione è alla ricerca della continuità: ha realizzato 2 reti in 9 presenze, un rendimento che apre anche ad alcune considerazioni di natura tattica. Con Osimhen punta avanzata Mertens è costretto ad agirgli alle spalle e non può invadere l’area per non togliergli spazio e non sovrapporsi. Una condizione che, in parte, lo sta penalizzando, ma Gattuso a lui non rinuncerebbe mai”