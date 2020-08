Gazzetta - Meret vuole lasciare Napoli solo in prestito, la Roma offre uno scambio con Pau Lopez: la risposta della dirigenza partenopea

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta scrive su Meret: "Il suo ruolo è stato messo in discussione dal successore di Ancelotti. Preferendo la costruzione del gioco da dietro e dovendo garantirsi, dunque, una migliore qualità nel fraseggio nella propria area, Gattuso gli ha preferito David Ospina, 32 anni, affidabile ed esperto. Ed è sul nazionale colombiano che punterà l’allenatore anche per la prossima stagione. Una scelta difficile da metabolizzare per Meret che starebbe riflettendo sulla possibilità di andare via da Napoli anche se non a titolo definitivo. La Roma, per esempio, vorrebbe scambiarlo con Pau Lopez, un’operazione complicata, perché in questo caso si tratterebbe di cessione definitiva, un’ipotesi che De Laurentiis pare non voglia assolutamente prendere in considerazione, ritenendo comunque Meret il portiere del prossimo futuro napoletano"