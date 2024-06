Gazzetta - Mercato del Napoli bloccato da Osimhen: senza la sua cessione niente grandi colpi in entrata

Calciomercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il mercato del napoli non si sbloccherà se non verrà prima ceduto Osimhen:

"Antono Conte punto di riferimento del Made in Italy. La politica non c'entra, né tantomeno è la forte identità della città ad essere in discussione, quanto una strategia di mercato che si deve adattare alle contingenze storiche vissute dal Napoli. In questo momento ogni investimento di rilievo è bloccato. Se non si concretizza la cessione di Victor Osimhen, la società può ragionare soltanto sulle occasioni e i giovani di prospettiva, non sui grandi colpi".