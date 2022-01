Gazzetta - Mathias Olivera-Napoli, affare definito: manca soltanto l'ufficialità! Cifre ingaggio e stipendio

Calciomercato Napoli - L'affare Mathias Olivera-Napoli è stato definito. A scriverlo è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive ulteriori dettagli sull'operazione.

"Discorso simile anche per quanto riguarda la scelta del terzino sinistro, che sarà l’erede di Faouzi Ghoulam. Qui il Napoli appare in fase più avanzata. Perché anche se manca l’ufficialità Mathias Olivera sembra un affare definito in tutti gli aspetti: contratto (dovrebbe guadagnare poco più di un milione a stagione) e anche il costo del cartellino, che con dei bonus arriverà a circa 11 milioni. Il club azzurro voleva anticipare in gennaio l’arrivo del mancino con doppio passaporto - dunque sarà tesserato come comunitario - ma il Getafe non appare intenzionato a privarsene adesso".