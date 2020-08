Gazzetta - Man City e Psg si contendono Koulibaly: ADL ha già preso il suo erede

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "Ora a causa della pandemia e del rendimento non proprio esaltante del gigante senegalese i numeri sono un po’ diversi. Il City, per il momento, è fermo a 60-65 milioni. Pochi per il padrone del Napoli. La trattativa, però, è solo congelata perché la società partenopea ha già individuato l’alterativa a Koulibaly. Stiamo parlando del brasiliano Gabriel dos Santos Magalhaes, classe ’97, del Lilla. Il primo a suggerire a De Laurentiis e al d.s. Giuntoli questo nome era stato Carlo Ancelotti che, non a caso, dopo essere passato all’Everton ha cercato di portare il difensore centrale in Premier. L’Everton ha messo sul piatto 21 milioni, il Napoli 25. E ora è padrone del «gioco». Il problema sono i tempi. E, come succede nel gioco dell’oca, ecco che si torna al punto di partenza cioè a Kalidou Koulibaly. Riuscirà la società a cederlo velocemente ottenendo una cifra almeno vicina a quanto richiesto da De Laurentiis? Oltre al City c’è il Psg. Allungare troppo i tempi potrebbe essere pericoloso".