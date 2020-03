Gazzetta - Maksimovic ko, non ritornerà disponibile prima di un mese! ll dolore ha gettato nello sconforto il giocatore

Il difensore del Napoli Nikola Maksimovic si è sottoposto a esami strumentali che hanno riscontrato una distrazione di primo grado del gastrocnemio mediale della gamba destra. I tempi di recupero verranno valutati nelle prossime settimane. Del ko del serbo nel parla l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport:

"In pratica non ritornerà disponibile prima di un mese. L’infortunio risale a venerdì, nel corso dell’ultimo allenamento prima del rompete le righe. In un primo momento s’era pensato ad un affaticamento, a semplici crampi, ma nei giorni a venire il dolore è diventato più lancinante tanto da consigliare allo staff medico di sottoporlo all’esame strumentale che ha gettato nello sconforto il giocatore "