Gazzetta - Luperto torna al Napoli: l'Empoli non lo ha riscattato

Non è un mistero che il Napoli sia alla ricerca di un quarto centrale in difesa da affiancare a Kalidou Koulibaly, Amir Rrahmani e Juan Jesus che ha prolungato di recente il suo contratto. Tra i nomi che il club sta trattando c'è quello di Ostigard del Brighton anche se nelle ultime ore sta prendendo quota anche la candidatura di Casale. Tuttavia, come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe di fatto già occupata questa casella con Luperto.

Luperto torna al Napoli: niente riscatto dall'Empoli

Come si legge su Gazzetta, il difensore Luperto non è stato riscattato dall'Empoli che lo aveva prelevato dagli azzurri l'estate scorsa con la formula del prestito con diritto di riscatto. I toscani, che hanno cambiato allenatore passando da Andreazzoli a Zanetti, non hanno a far valere l'opzione restituendo il cartellino di Luperto alla società di De Laurentiis.



