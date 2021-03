Gazzetta - Lazio-Torino, i biancocelesti si presenteranno all'Olimpico: si va verso il replay di Juve-Napoli con tanto di ricorsi

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Lazio-Torino: "Ieri l’agenda di lavoro in Lega è stata riempita da diverse riunioni per stabilire verso quale direzione orientare la scelta. Restano due gli scenari possibili. Il primo e più probabile indica di seguire la strada intrapresa per Juve-Napoli del 4 ottobre 2020: la partita non sarà rinviata, il Toro non potrà presentarsi avendola persa a tavolino. Il club granata avanzerà poi un ricorso che sarà accolto dalla giustizia sportiva, come accadde per il Napoli davanti al Collegio di garanzia del Coni, con l’effetto che Lazio-Torino si giocherà ad aprile. Il secondo solo ipotetico scenario prevede che la Lega acquisirà il caso Juve-Napoli come un elemento che ha fatto giurisprudenza, decidendo di comunicare in mattinata il rinvio ad aprile (possibile il 7 se la Lazio uscirà dalla Champions). Escluso lo slittamento a domani, ipotesi ventilata ieri ma scartata"