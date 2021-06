Gazzetta lancia l'Italia: "Ora ci studiano e ci temono tutti! Il Manifesto di Mancini è comunista: la somma di Berardi, Immobile e Insigne in attacco è superiore ai tre addendi"

Notizie Calcio - C'è uno spettro che si aggira per l’Europeo ed è l’Italia. Ora francesi e tedeschi, e belgi, inglesi, portoghesi, olandesi, spagnoli, tutti i pretendenti al trono d’Europa, si chiedono se davvero, per l’incoronazione, devono temere questi sovversivi venuti dal nulla. Se ne sono accorti anche i bookmakers, come racconta la Gazzetta.

"Ora ci studiano e ci temono tutti. Perché l’Italia è la squadra che ha giocato meglio e offerto le soluzioni tattiche più classiche eppure nuove. La stella? Il collettivo Non abbiamo Havertz e Gosens, Pogba e Mbappé, Ronaldo, Kane e Foden, e sappiamo bene cosa significhi Lukaku in squadra, per di più con De Bruyne a lanciarlo. Ma nessuno ha esaltato il concetto di “squadra” come noi, il Manifesto di Mancini è comunista: la somma di Berardi, Immobile e Insigne in attacco è superiore ai tre addendi; a centrocampo abbiamo quattro titolari e mezzo, considerato Pessina, e l’impressione è che potremmo permetterci cinque o sei combinazioni di pari valore; e in difesa abbiamo innalzato un bunker da imbattibilità record"