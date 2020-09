Gazzetta - L’affare in uscita su Milik non comporterà nuove azioni in entrata per il Napoli: due i motivi della decisione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "L’affare in uscita su Milik non comporterà invece nuove azioni in entrata: perché la società ha già investito 50 milioni su Osimhen e anche perché in questa annata il Napoli incasserà solo 3 milioni dal prestito. Comunque sia l’operazione finanziaria sul cambio di centravanti è riuscita: il Napoli riparte con un centravanti 4 anni più giovane e promettente, che costa meno di ingaggio (al lordo 5 milioni, Milik ne sarebbe costato almeno 8) e che sarà pagato in 5 anni, mentre i circa 27milioni che arriveranno in tre anni per la cessione del polacco saranno tutta plusvalenza"