Calciomercato - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sui progetti tecnici che ha in mente Spalletti per il suo Napoli: "Spalletti ha chiaro il contesto e ha le spalle larghe per affrontarlo. Conta di recuperare alla causa alcuni giocatori che fin qui non hanno brillato. Su tutti due nomi: il centrocampista slovacco Lobotka e l’esterno offensivo algerino Ounas. Rilanciarli sarebbe un “riciclo virtuoso”."