Gazzetta - La rinuncia alla Coppa d'Africa è stata una delusione per Osimhen: all'inizio non aveva capito le perplessità dello staff medico Napoli

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega quanto è stata dolorosa per Osimhen la rinuncia alla Coppa d'Africa:

"La rinuncia a disputare il torneo appena iniziato è stata una grande delusione per il centravanti. Lo stesso staff tecnico e medico della Nigeria hanno capito che un recupero in tempi brevi era problematico e poi il Covid ha pure complicato le cose. Osimhen ci teneva tanto e infatti ieri ha twittato un buona fortuna ai compagni, per l’esordio di oggi contro l’Egitto: «Good luck to Super Eagles. Lets go!». L’attaccamento alla propria terra è qualcosa di fondamentale e all’inizio non aveva capito bene le preoccupazioni del club azzurro, che sperava non andasse in Camerun per la manifestazione. Ma le perplessità sui suoi tempi di recupero erano fondate, anche se magari non arriveremo ai tre mesi sentenziati nel comunicato della società quel 23 novembre, subito dopo l’intervento alla clinica Ruesch di Napoli".