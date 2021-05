Gazzetta - La rincorsa Champions sta tormentando gli ultimi momenti dell’esperienza napoletana di Gattuso

Napoli Calcio - La voglia di gol dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic non sarà unica, perché dall’altra parte ci sarà Victor Osimhen in maglia Napoli. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

“A lui si è aggrappato tutto l’ambiente azzurro per ottenere un posto nella prossima Champions League che sta tormentando gli ultimi momenti dell’esperienza napoletana di Rino Gattuso. Mai si saprà, comunque, come sarebbe stata la stagione del Napoli se non avesse dovuto sopportare l’assenza del suo centravanti, per il quale Aurelio De Laurentiis ha investito 70 milioni di euro nella scorsa estate”