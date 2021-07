Gazzetta - La restaurazione di ADL: due ritorni sarriani e nuovo team manager per mettere ordine in squadra

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive: "In amicizia con Sarri i due tecnici si erano già in passato “scambiati” dei collaboratori: Martusciello è cresciuto con Luciano ed è poi passato con Maurizio prima alla Juve e ora alla Lazio. Dunque evidentemente c’è già un’affinità nei metodi di lavoro che facilità questo lavoro di staff. Santoro - che aveva portato al Napoli un certo Insigne - diventa l’esperto trait-d’union fra staff tecnico e società e in effetti questa figura negli ultimi anni era cambiata più volte proprio per cercare di rimodularla meglio"