Gazzetta - La reazione di Spalletti quando ha visto che gli avevano rubato la macchina: il retroscena

Napoli calcio - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta la reazione a caldo di Spalletti quando non ha trovato più la sua utilitaria all'esterno dell'Hotel Britannique.

"Delusione di Lucio Spalletti quando ieri mattina è uscito dall’albergo che lo ospita da luglio, è rimasto sorpreso a non trovare la sua utilitaria grigia posteggiata su Corso Vittorio Emanuele, una sorta di circonvallazione della collina del Vomero, particolarmente panoramica. Di solito il tecnico del Napoli posteggia la sua utilitaria in garage, ma giovedì sera era rientrato abbastanza tardi e dovendo recarsi ieri mattina presto a Castel Volturno per l’allenamento, aveva deciso di lasciarla fuori. Purtroppo i ladri hanno approfittato dell’occasione, togliendo a Spalletti la comodità di muoversi in città con un’auto piccola, visto che aveva preferito lasciare in Toscana il suo Mercedes. Il tecnico ha denunciato subito il furto e poi si è recato al centro sportivo per dirigere regolarmente l’allenamento. Lì magari avrà potuto consolarsi con Diego Demme che il furto della propria auto lo aveva subito solo un paio di giorni prima del suo allenatore"