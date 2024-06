Osimhen resta clamorosamente al Napoli? Gazzetta: ecco cosa pensa Conte

E se Victor Osimhen alla fine restasse al Napoli? Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport è un ipotesi altamente remota ma non impossibile. Ad oggi nessuno si è ancora palestato per pagare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. Il nigeriano percepisce un ingaggio netto da 10 milioni fino al 2026. Per il quotidiano, la clausola può rappresentare un ostacolo non di poco conto per le strategie di mercato del club in entrata.

Osimhen resta al Napoli con Conte?

Calciomercato Napoli - Osimhen sogna di giocare in Premier League, ma offerte non ci sono al momento. C'era l'interesse del Chelsea ma il nuovo allenatore Maresca pare voglia un attaccante diverso da Victor. Restano sempre le piste che portano in Arabia e Psg. Antonio Conte - si legge su gazzetta - sarebbe felicissimo se dovesse restare Osimhen. Farebbe di tutto per farlo tornare l'attaccante letale che ha contribuito alla vittoria dello scudetto.