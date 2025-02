Gazzetta - La reazione dell'Inter alla batosta di Firenze: l'obiettivo scudetto resta nella testa di tutti

Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta lo stato d'animo dell'Inter dopo la batosta subita a Firenze. La squadra di Simone Inzaghi non sta vivendo un buon momento e domani è chiamata a reagire di nuovo contro la Fiorentina per non correre il rischio di staccarsi troppo dalla vetta della classifica. Ecco cosa si legge questa mattina su Gazzetta:

“Non è il tempo delle ferite. Neppure delle lacrime. L’Inter tutta ci crede, compatta, come un blocco unico. L’obiettivo scudetto è fissato nella testa di squadra, allenatore e dirigenti: non è l’ora di guardarsi indietro, piuttosto di rincorrere il Napoli. Le critiche di Firenze hanno colpito la squadra e domani Simone Inzaghi capirà se avranno fatto scattare nella testa di Lautaro e compagni una motivazione ulteriore”.