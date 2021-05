Gazzetta - La reazione a caldo di ADL al fischio finale di Napoli-Cagliari: non se l'è sentita nemmeno di twittare

CALCIO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta nel dettaglio lo stato d'animo e la reazione di Aurelio De Laurentiis dopo il pari interno contro il Cagliari.

NAPOLI-CAGLIARI: LA REAZIONE A CALDO DI DE LAURENTIIS

La rosea scrive: "In silenzio, questa volta. Aurelio De Laurentiis non ha commentato il pareggio interno col Cagliari, così come aveva fatto nelle ultime settimane, con i complimenti alla squadra e all’allenatore dopo le vittorie. La delusione ha prevalso sull’equilibrio e il presidente non se l’è sentita di renderla pubblica attraverso i suoi profili social. I due punti persi al 94’ potrebbero compromettere la sfida Champions, adesso: il Napoli è a meno 2 dal terzetto composto da Atalanta, Milan e Juve e dovrà fare attenzione al ritorno della Lazio che ha una partita in meno".