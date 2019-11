Gazzetta - La parte vecchia della squadra spinge per il 4-3-3, ma Ancelotti domani non cambierà modulo: previstà una sola novità

Ultimissime Calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, mister Carlo Ancelotti dovrebbe riconfermare il 4-4-2 anche se i senatori gradirebbero un ritorno al 4-3-3.

"Varie prove, ma sempre con il 4-4-2. Nessun test con il 4-3-3, il sistema che la parte «vecchia» della squadra non ha nascosto più volte di preferire, parlandone proprio con Ancelotti. Che starà facendo le sue valutazioni sulla squadra da presentare domani sera, basandosi soprattutto sulle condizioni di chi è rientrato da martedì in poi. La novità nello schieramento potrebbe essere Elmas, ieri provato anche come esterno destro. E questo andrebbe nel senso delle scelte di Carletto che anche in passato, come filosofia, quando le cose non andavano bene ha optato per uno schieramento più «coperto» per dare maggiori certezze alla fase difensiva. Poi domani ci saranno anche gli aspetti romantici del ritorno a San Siro".