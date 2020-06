Gazzetta - La novità delle 5 sostituzioni: le interruzioni saranno sempre 3 per evitare perdite di tempo

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive in merito alle novità delle 5 sostituzioni: "Piuttosto i cinque cambi non dovrebbero invece influire sulla durata delle partite producendo il rischio di spezzare troppo il gioco. Si potrà, infatti, procedere alle sostituzioni soltanto in tre «finestre» per squadra (oltre a quella dell’intervallo) o a una quarta in caso di tempi supplementari. L’obiettivo è anche quello di evitare troppe sostituzioni volte solo a perdere tempo nei finali di partita. Il ballo delle cinque sostituzioni può cominciare".