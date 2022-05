Gazzetta - La Lazio irrompe su Parisi: pronta offerta all'Empoli

Calciomercato Napoli - La Lazio tratta Parisi dell'Empoli. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport che scrive come il terzino sinistro sia un nome espressamente chiesto da Sarri.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"La Lazio lo ha individuato in Fabiano Parisi, il giovane laterale irpino (compirà 22 anni a novembre) che nelle ultime due stagioni è letteralmente esploso con l’Empoli, arrivando anche in nazionale, quella under 21 di cui fa parte, ma pure quella maggiore (il c.t. Mancini lo ha convocato per lo stage riservato ai giovani più interessanti che si è svolto nei giorni scorsi a Coverciano). Parisi è nel mirino della Lazio già da diverse settimane. L’Empoli lo valuta 10 milioni, una cifra importante che la Lazio proverà a limare in qualche modo. Non è escluso che venga proposta qualche contropartita tecnica (potrebbero essere proposti i giovani Kamenovic e Moro)"