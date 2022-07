Gazzetta - La Juve rinuncia a Koulibaly per due motivi: l'obiettivo in difesa è un altro

Altro che Koulibaly, la prima scelta della Juve è un'altra in difesa. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esclude che il difensore del Napoli possa approdare a Torino. Le resistenze di De Laurentiis, così come la voglia di non tradire i tifosi da parte di Kalidou, hanno spinto i bianconeri a dirottare le proprie attenzioni su altri obiettivi.

Koulibaly

Koulibaly-Juve: fine trattativa

Come si legge su Gazzetta, il primo obiettivo è Gabriel dell'Arsenal che ha una valutazione di 40 milioni di euro. Il difensore ha un contratto fino al 2025 per 2,6 milioni netti a stagione che può essere migliorato grazie all'utilizzo del Decreto Crescita. Ad aprire ancora di più gli spiragli è l'agente del difensore che la scorsa stagione ha chiuso l'affare Kaio Jorge con la Juventus.

Tutte le news sul calciomercato e sul Napoli