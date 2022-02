Gazzetta - La forza del Napoli è nella panchina: c'è un doppione di valore in ogni ruolo

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia come l'oro del Napoli sia soprattutto in panchina. La gara di Venezia ha dato ancora una volta la riconferma.

"La vittoria di Venezia, che ha portato il Napoli a un solo punto (virtuale) dall’Inter, è stata una vera e propria candidatura al titolo, perché ricca di significati. Osimhen, tornato titolare dal giorno dell’infortunio contro l’Inter (21 novembre), ha ritrovato il gol dopo 112 giorni. Ma, soprattutto, il Napoli ha ritrovato l’attacco alla profondità che con Mertens e Petagna non poteva permettersi. Il secondo gol lo ha segnato Petagna, come a dire che, comunque, anche dietro ai titolari c’è vita. Ce n’è tanta sulla panchina del Napoli. È la sua forza: l’organico ricco, un doppione di valore in ogni ruolo".