Gazzetta - L'ingaggio di Koulibaly non più sostenibile, Napoli su Senesi: l'argentino motivatissimo a giocare in azzurro

CALCIOMERCATO NAPOLI - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive: "Poi c’è la possibile partenza di Koulibaly, sempre molto apprezzato in Premier, ma per il quale De Laurentiis aspetta un’offerta importante. Il senegalese ha le valige pronte già dall’estate scorsa, ma stavolta per via del contenimento delle spese il suo contratto da 11 milioni lordi a stagione non è più sostenibile per il club. Per questo si guarda con interesse al mercato internazionale e nel mirino c’è, ormai da tempo, Marcos Senesi, centrale argentino, classe 1997, del Feyenoord: motivatissimo a giocare con la maglia che fu di Diego Armando Maradona. Altro profilo seguito con attenzione è quello dello spagnolo Pau Torres"