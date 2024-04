Gazzetta - L'immagine di Di Lorenzo che ad Empoli si toglie fascia da capitano è l'emblema della annata Napoli

Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport l'immagine di Giovanni Di Lorenzo che si toglie la fascia da capitano dopo il confronto con gli ultras ad Empoli è un'immagine simbolo della stagione del Napoli:

"L’immagine di capitan Di Lorenzo che lascia il settore ospiti dopo il faccia a faccia con gli ultrà e ritorna verso gli spogliatoi sfilandosi la fascia al braccio, potrebbe essere lo scatto iconico della stagione del grande disastro. Il Napoli e i napoletani sono in crisi, come un rapporto d’amore squarciato da un tradimento. Sì, perché d’amore si tratta: quello per la maglia, per i colori della città, quel senso di appartenenza che adesso i tifosi non vedono più negli occhi e nelle prestazioni dei loro beniamini".