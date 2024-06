Gazzetta - L'entourage di Kvara ha accettato l'offerta del PSG: contratto da capogiro

L'entourage di Kvaratskhelia ha accettato l'offerta del Psg si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Mamuka Jugeli ha dunque chiuso l'accordo con il club parigino che adesso deve però trovare l'accordo economico con il Napoli. De Laurentiis, da questo punto di vista, non intende arretrare di un solo centimetro. Per il Napoli, Kvara è sempre stato incedibile.

Calciomercato Napoli, agente Kvara accetta offerta Psg

Calciomercato Napoli - Come si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport, l'entourage di Kvara ha accettato la proposta contrattuale da 7,5 milioni netti a stagione per i prossimi 5 anni. Un' offerta decisamente importante se rapportata all'attuale ingaggio che il georgiano percepisce oggi in azzurro (1.4 milioni netti). Il Napoli però continua a fare muro: rifiutata offerta da 100 milioni.