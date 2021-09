Gazzetta, l'editoriale di Vocalelli: "Spalletti gioca un calcio democratico, il suo nuovo Napoli è un mix di gioco e risultato"

Napoli calcio - L'editoriale di Alessandro Vocalelli su Gazzetta dopo Udinese-Napoli: "La squadra è praticamente la stessa dello scorso campionato – con Anguissa ad irrobustire il centrocampo – ma tutto sembra così diverso. Diverso nell’umore, nel gioco, nella consapevolezza, in quel calcio che piace a Spalletti fino a farne una bandiera. Deve essersi divertito, in questi due anni di stop, il tecnico azzurro a sentire tante discussioni – a volte fin troppo acide – su chi persegue il risultato e chi preferisce lo spettacolo. Sì, perché lui – da questo punto di vista – è stato un originale, o forse una perfetta sintesi: traguardi spesso centrati, senza mai rinunciare al gioco. E il gioco del Napoli, con i suoi triangoli in continuo movimento, è già adesso un mix perfetto, con Osimhen a confermare i prodigi di quattro giorni fa in casa del Leicester, Insigne a dipingere, Koulibaly a giganteggiare ed Elmas – sarà una debolezza personale – ad interpretare il ruolo del centrocampista moderno. E’ un calcio, questo di Spalletti, molto democratico, che impone ai più bravi di mettersi lì a faticare e a quelli che si preoccupano di spingere di scoprirsi pienamente protagonisti"