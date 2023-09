Gazzetta - L'apprensione di Garcia è più che comprensibile per la difesa

Calcio Napoli - La difesa del Napoli continua ad incassare gol. Ecco cosa si legge stamattina sulla Gazzetta dello Sport:

"L’apprensione di Garcia è più che comprensibile. Uno degli aspetti che ha convinto meno in questo primo mese sotto la nuova gestione è la fase di non possesso. Se è vero che si difende di squadra, lo è altrettanto che il reparto ad andare maggiormente sotto pressione è quello arretrato, quando le spaziature in campo non sono corrette. Per quanto il tecnico sostenga che il Napoli subisca pochi tiri in porta – soltanto otto in campionato – cinque reti incassate sono davvero troppe, per rimanere in linea con gli obiettivi stagionali".