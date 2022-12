Gazzetta - Kvaratskhelia fa fatica: il piano di Spalletti per portarlo al top in vista del 4 gennaio

"Il leader fa fatica, ecco cosa farà Spalletti" scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Kvaratskhelia apparso, per il quotidiano, lontano dalla condizione migliore in queste amichevoli tra Turchia ed il Maradona contro il Villarreal. A quanto pare, Luciano Spalletti ed il suo staff avrebbero pronta una tabella per dare al georgiano la brillantezza dal punto di vista atletico.

Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda Kvaratskhelia:

"Il punto è come riportare il georgiano al top nei prossimi 15 giorni, quelli che separano dal riavvio del campionato. E al tempo stesso poi mantenere a lungo la condizione. Il ragazzo ha cominciato la nuova stagione in Italia senza praticamente riposare. A inizio luglio era già a Dimaro, nel ritiro trentino del Napoli, dopo aver giocato fino a giugno. A dire il vero la Dinamo Baturi non lo ha schierato nelle partite di campionato estive per preservare il giocatore, già venduto. Ma Khvicha ha continuato ad allenarsi e ha giocato nello stesso mese di giugno ben quattro partite con la nazionale, segnando altri tre gol.

Dunque è come se in novembre il georgiano abbia fatto il suo mese vero di riposo annuale. Normale che il programma iniziato a inizio dicembre in Turchia sia stato un abito sartoriale in cui soppesare ogni carico di lavoro. Ma ora il nostro sta bene fisicamente e proprio il finale in crescendo contro il Villarreal sabato ne è la dimostrazione. La brillantezza è quella che adesso deve ritrovare in questi giorni. Quella che ha fatto a lungo la differenza in azzurro. E in questo senso la tabella è stata rispettata".