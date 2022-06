Gazzetta - Koulibaly sta pensando al rinnovo con il Napoli: c'è un patto tra ADL e Ramadani

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive che il rinnovo di Kalidou Koulibaly non è da escludere. De Laurentiis è stato chiaro con il suo agente Ramadani e lo stesso calciatore: senza offerte da 35-40 milioni non verrà ceduto.

Ecco cosa scrive Gazzetta:

"De Laurentiis e Ramadani hanno convenuto che l’agente del difensore può sondare il mercato ma allo stesso modo ha l’obbligo di valutare le due opzioni che il club azzurro gli propone: un prolungamento con stipendio ridotto (ma senza esagerare) o la possibilità di andare avanti - amici più di prima - fino al 30 giugno 2023. Kalidou ci sta pensando anche se va tenuto in considerazione il fatto che mentre il mercato degli attaccanti in pratica si è quasi “esaurito” quello dei difensori è in pieno fermento"