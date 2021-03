Gazzetta - Koulibaly-Napoli, sarà addio a fine stagione: svalutazione mostruosa del cartellino

Napoli - L'edizione odierna di Gazzetta scrive su Koulibaly: "Già nella scorsa estate il suo addio era stato dato per certo, così come il passaggio al Psg o al Manchester United. A fine agosto, nel ritiro di Castel di Sangro, Rino Gattuso s’era trovato a gestire un giocatore del quale avrebbe ignorato il futuro. Nel senso che non gli era stata garantita la conferma. In quei giorni, il caso Koulibaly animò il mercato. Ma, allora, nessuno dei due club interessati volle pagare gli 80 milioni di euro chiesti da De Laurentiis. Al massimo sarebbero stati disposti ad arrivare fino a 70 milioni. Ma il presidente del Napoli fu inamovibile e, per la goia di Gattuso e dei tifosi, decise di tenersi il difensore, pur avendone annunciato la cessione alcuni mesi prima nel corso di un incontro con i giornalisti nell’albergo che ne ospita i soggiorni napoletani. Dopo un anno, molte cose sono cambiate per l’evoluzione del Covid-19, tutti i club europei hanno subito danni economici rilevanti e certe cifre non sono più proponibili sul mercato. Oggi, il valore di Koulibaly non va oltre i 50 milioni"